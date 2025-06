Rissa e tentato investimento a Viale del Tramonto: denunciati padre e figlio

Dopo un diverbio con un gruppo di ragazzi, un 30enne a bordo di una Fiat 500 avrebbe tentato di investirli. Un giovane ferito con prognosi di 25 giorni. Sequestrata l’auto dell’aggressore

Una violenta rissa, sfociata in un tentativo di investimento, è scoppiata poco dopo la mezzanotte in viale del Tramonto. La Polizia di Stato ha denunciato padre e figlio, di 50 e 30 anni, per minacce e omissione di soccorso. Il figlio dovrà rispondere anche di lesioni personali stradali gravi.

Secondo quanto riferito dalle vittime alla Squadra Volante, dopo un primo alterco con il padre alla guida di un’auto con la famiglia a bordo, il figlio sarebbe sopraggiunto a bordo di una Fiat 500 tentando deliberatamente di investire il gruppo di giovani. Nell’incidente, uno dei ragazzi ha riportato lesioni alle gambe e al busto, con una prognosi di 25 giorni.

Le indagini hanno permesso di rintracciare rapidamente i due automobilisti presso le loro abitazioni. Gli agenti hanno trovato le auto coinvolte ancora col motore caldo e hanno riscontrato sulla Fiat 500 evidenti segni dell’impatto. Il veicolo è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti.