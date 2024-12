Scontro tra auto e furgone su SS 106: morto alla vigilia di Natale

Tragico incidente stradale avvenuto a Taranto nel cuore della notte. Perde la vita un 73enne, due giovani ricoverati in ospedale

Un tragico incidente si è verificato nella notte a Taranto, intorno all’1:30, sulla SS 106 (strada statale E90) all’altezza dello svincolo per il mercato ortofrutticolo. Secondo le prime ricostruzioni, un furgone Fiat Scudo, guidato da un 73enne originario di Foggia, sarebbe stato tamponato da una Peugeot 308 con a bordo due giovani.

A causa della violenza dell’impatto, il furgone si sarebbe ribaltato sullo svincolo per Lido Azzurro e il conducente, sbalzato fuori dall’abitacolo, sarebbe deceduto sul colpo. I due giovani occupanti della Peugeot sarebbero stati trasportati all’ospedale di Taranto, uno in codice rosso e l’altro in codice giallo. Le loro condizioni, seppur gravi, non dovrebbero essere tali da metterne in pericolo la vita.

Sul luogo dell’incidente sarebbero intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per i necessari rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata. La strada sarebbe rimasta chiusa per diverse ore. Le cause dell’incidente sarebbero ancora da accertare.