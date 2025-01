Scontro tra due auto sulla Statale 7: due feriti in pronto soccorso

Un violento incidente tra una Renault Clio e una Fiat Punto ha causato il ribaltamento di quest’ultima. Intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre il conducente intrappolato

Questa mattina, sulla statale 7, nei pressi dell’uscita di Grottaglie in direzione Taranto, si sarebbe verificato un grave incidente stradale coinvolgendo due vetture, una Renault Clio e una Fiat Punto. Quest’ultima, a causa del violento impatto, si sarebbe ribaltata.

Il conducente della Punto sarebbe rimasto intrappolato tra le lamiere dell’auto, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo. Entrambi i guidatori sarebbero stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati all’ospedale SS Annunziata di Taranto, fortunatamente non in gravi condizioni.

L’incidente avrebbe causato notevoli disagi alla circolazione sulla statale, con rallentamenti prolungati dovuti alla presenza dei mezzi incidentati sulla carreggiata. La strada sarebbe stata successivamente messa in sicurezza dopo la rimozione dei veicoli. Le cause dell’incidente sarebbero ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, che non escluderebbero l’ipotesi di una distrazione al volante o di condizioni meteorologiche sfavorevoli.