Scontro tra ambulanza privata e auto in viale Unità d’Italia: traffico in tilt

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo di soccorso avrebbe urtato la vettura durante una manovra di sorpasso, senza l’attivazione dei segnali acustici. L’impatto ha provocato danni significativi alla fiancata sinistra dell’auto. Non si registrano feriti

Un incidente stradale si è verificato questa mattina in viale Unità d’Italia, dove si sono scontrati un’ambulanza privata e un’autovettura. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo di soccorso avrebbe urtato la vettura durante una manovra di sorpasso, senza l’attivazione dei segnali acustici. L’impatto ha provocato danni significativi alla fiancata sinistra dell’auto. Non si registrano feriti.

Il sinistro ha causato forti rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato, dove la carreggiata è stata temporaneamente ridotta a una sola corsia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, sezione Infortunistica, insieme alla Polizia di Stato, per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.