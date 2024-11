Spari in spiaggia: 24enne si ferisce con una pistola

Il giovane è stato trasportato in codice rosso al SS Annunziata, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Indagini per capire perché possedesse l’arma

Paura sulla spiaggia di Porto Pirrone, a Marina di Leporano, dove nella tarda mattinata di oggi un giovane di 24 anni si sarebbe ferito con un colpo di pistola. Secondo le informazioni raccolte, in un primo momento sembrava essersi trattato di una sparatoria, mentre successivamente sarebbe emerso che allo stesso giovane sarebbe partito accidentalmente un colpo, ferendosi.

Rapido l’intervento sul posto di carabinieri e del personale del 118, trasportando il ferito in codice rosso all’ospedale SS. Annunziata. Nonostante la gravità del quadro clinico, le condizioni del 24enne non sarebbero preoccupanti e non sarebbe in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine intanto proseguono con le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e per comprendere perché il ragazzo avesse con sé l’arma e se fosse legalmente posseduta.

Aggiornamento delle 17:55