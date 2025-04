Statale 100, l’arteria dei pericoli: nuovo schianto notturno a Mottola

Un uomo guineano sarebbe uscito di strada per evitare un animale. Cresce l’allarme per la sicurezza lungo la trafficata arteria pugliese, teatro di numerosi incidenti

La Statale 100 torna a far parlare di sé con l’ennesimo incidente che ha interessato il tratto tra San Basilio e Massafra, all’altezza di Mottola. Nella notte scorsa, intorno alle 2:30, una Volkswagen Golf guidata da un cittadino originario della Guinea avrebbe sbandato improvvisamente, terminando la sua corsa fuori dalla carreggiata dopo un impatto violento.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’automobilista avrebbe perso il controllo del veicolo nel disperato tentativo di evitare un animale che stava attraversando la strada. Un’ipotesi che gli inquirenti stanno ancora verificando, ma che al momento risulterebbe la più accreditata.

Nonostante i gravi danni riportati dall’autovettura, le conseguenze per il conducente non sarebbero state particolarmente serie. Determinante sarebbe stato l’intervento tempestivo di un automobilista di passaggio, che ha prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine e del personale sanitario.

L’uomo, rimasto cosciente durante tutte le operazioni di soccorso, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Santissima Annunziata” di Taranto per accertamenti. I medici lo avrebbero sottoposto ai controlli di routine, escludendo complicazioni, pur mantenendolo sotto osservazione per ulteriori verifiche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri del Radiomobile di Massafra, che hanno effettuato i rilievi necessari per determinare con precisione la dinamica dell’accaduto. Le indagini dovranno confermare se effettivamente l’auto sia finita fuori strada per evitare l’impatto con l’animale.