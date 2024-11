Sub ferito da motoscafo a Maruggio: è grave

L’uomo di 40 anni è stato colpito dalle eliche del natante durante un’immersione. Trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso

Un tragico incidente è avvenuto ieri pomeriggio a Marina di Maruggio, in provincia di Taranto. Nella zona conosciuta come “Madonnina”, un sub di 40 anni impegnato in un’immersione e provvisto di regolare segnalatore di posizione, sarebbe stato colpito violentemente dalle eliche di un motoscafo di passaggio.

Le eliche hanno inflitto gravi ferite alla gamba destra del sub, particolarmente severe sulla coscia, mettendo seriamente a rischio non solo la funzionalità dell’arto, ma anche la vita dell’uomo. Sarebbe stato il conducente del motoscafo a soccorrere immediatamente la vittima, portandola a bordo della sua imbarcazione e dirigendosi verso la terraferma.

Una volta allertato il 118, il 40enne è stato trasportato d’urgenza al porto di Campomarino, dove il personale sanitario lo attendeva già per fornire le prime cure essenziali. Successivamente, è stato trasferito all’ospedale SS. Annunziata di Taranto in codice rosso. I medici del reparto di chirurgia vascolare hanno rapidamente lavorato per contenere l’emorragia e sono attualmente impegnati in un delicato intervento per cercare di salvare la gamba dell’uomo, ricoverato in prognosi riservata.

In corso le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente, in particolar modo per comprendere la vicinanza del motoscafo al sub al momento del tragico evento.