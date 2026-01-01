Taranto, 13enne ferito alla mano dall’esplosione di un petardo

Accompagnato dalla madre al pronto soccorso, è stato sottoposto agli accertamenti clinici: la Tac ha evidenziato lesioni importanti alla mano destra

Un ragazzo di 13 anni è rimasto gravemente ferito a una mano a seguito dell’esplosione di un petardo inesploso che aveva raccolto da terra. L’incidente si è verificato nella mattinata di oggi, 1 gennaio, a Taranto.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe riferito ai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di essersi ferito subito dopo aver maneggiato l’ordigno. Accompagnato dalla madre, è stato sottoposto agli accertamenti clinici: la Tac ha evidenziato lesioni importanti alla mano destra.

I medici stanno ora monitorando le sue condizioni per definire il quadro clinico e valutare le possibili conseguenze funzionali. L’episodio riaccende l’attenzione sui rischi legati ai fuochi pirotecnici, soprattutto quando vengono maneggiati da minori.