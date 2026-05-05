Taranto, allarme bomba in via Medaglie d’oro

Lo scorso 23 aprile, si era verificato un altro episodio simile

Verso le 13.30 di martedì 5 maggio, è stata ritrovata una valigia abbandonata, in via Medaglie d’oro a Taranto. È scattata la procedura per allarme bomba. Sono intervenuti i Carabinieri e gli artificieri che hanno messo in sicurezza l’ intera area. Il trolley è stato distrutto secondo le modalità previste, ma il contenuto dello stesso, ha rivelato che l’ allarme era infondato. Lo scorso 23 aprile i militari dell’ arma avevano eseguito lo stesso protocollo per una valigia ritrovata in piazza della Vittoria.