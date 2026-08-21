Taranto, auto sul marciapiede: paura in piazza Garibaldi

Secondo una prima ricostruzione, l’episodio sarebbe iniziato con un tamponamento in corso Umberto. L’utilitaria avrebbe poi proseguito la corsa fino a piazza Garibaldi, dove ha abbattuto alcuni archetti e travolto gli arredi esterni di una pizzeria

Attimi di paura, ieri, giovedì 20 agosto, in pieno centro a Taranto, dove un’automobile è finita sul marciapiede, travolgendo alcuni arredi esterni di una pizzeria. L’episodio si è verificato in piazza Garibaldi, dopo un presunto tamponamento e un successivo inseguimento.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle Forze dell’ordine, tutto sarebbe iniziato lungo corso Umberto, dove l’utilitaria avrebbe tamponato un furgone. Dopo l’impatto, il conducente dell’auto avrebbe inizialmente rallentato, dando l’impressione di volersi fermare, per poi ripartire improvvisamente.

A quel punto, il conducente del furgone si sarebbe messo all’inseguimento dell’utilitaria. La corsa sarebbe proseguita lungo via Margherita, in direzione di piazza Garibaldi, dove l’automobile avrebbe prima abbattuto alcuni archetti a protezione del marciapiede e poi sarebbe finita nell’area esterna occupata dai tavolini della pizzeria.

L’impatto ha travolto parte degli arredi e una bicicletta. Il forte rumore avrebbe consentito ai clienti presenti nel locale di rendersi conto di quanto stava accadendo e di rifugiarsi all’interno della pizzeria. Non si registrano, al momento, feriti gravi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. I militari avrebbero inoltre dovuto contenere alcuni presenti che, secondo quanto riferito, avrebbero tentato di aggredire il conducente dell’automobile. L’uomo è stato successivamente accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso.

Restano ora da chiarire le cause e l’esatta dinamica dell’accaduto. I Carabinieri stanno ricostruendo le diverse fasi della vicenda, a partire dal presunto tamponamento iniziale e dal successivo inseguimento. A fornire elementi utili alle indagini potrebbero essere le testimonianze dei presenti e le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

L’episodio si è verificato in una delle aree più frequentate del centro cittadino, alla vigilia dell’inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, richiamando l’attenzione di residenti e avventori presenti nella zona