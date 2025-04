Taranto, Bitetti inaugura il comitato elettorale

Bagno di folla per il candidato sindaco del centrosinistra

Piero Bitetti, candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni del 25 e 26 maggio, ha inaugurato il suo comitato elettorale nel centro di Taranto alla presenza di numerosi cittadini.

La sua candidatura è sostenuta da una coalizione composta da 8 liste: Partito Democratico, Avs – Socialismo XXI – Possibile, Per Bitetti, Demos, Unire Taranto, Movimento Politico CON, Democrazia Cristiana, Partito Liberal Democratico.

Al centro del progetto politico l’obiettivo, mediante l’ascolto e figure competenti, di alzare la qualità della vita e del benessere dei tarantini. “La nostra sarà una città pulita e sicura” ha affermato il candidato sindaco, sottolineando come la priorità sia quella di restituire alla città ionica sicurezza e decoro urbano.

Nel suo intervento, Bitetti è intervenuto anche sui Giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto nel 2026, evidenziando l’importanza di questo evento sportivo per gli impianti che lascerà in eredità alla città e per proiettarla al centro del Mediterraneo affinchè possa esprimere tutte le sue potenzialità.

Bitetti ha inoltre lanciato un appello a tutti gli altri candidati sindaci per una campagna elettorale di altro profilo, dicendo no a una politica urlata e alle polemiche, ma confrontarsi per il benessere della città e dei cittadini.