Taranto, Carabinieri: controlli, denunce e sequestri

L’attività straordinaria ha consentito di monitorare in modo capillare la circolazione stradale e le aree di maggiore interesse operativo

Nella del 28 aprile 2026, a Taranto, i Carabinieri della locale Compagnia hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, predisposto dal Comando Provinciale e concentrato nel settore nord della città.

Nel corso dei controlli – fanno sapere – sono state identificate diverse persone e verificati numerosi veicoli, con l’esecuzione di perquisizioni personali. Le verifiche hanno portato alla contestazione di varie infrazioni al Codice della Strada, tra cui un caso di guida in stato di ebbrezza, oltre a violazioni per mancata copertura assicurativa e omessa revisione dei veicoli. Alcuni mezzi sono stati sottoposti a sequestro.

L’attività ha inoltre consentito di segnalare alcune persone alla Prefettura jonica per uso personale di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’articolo 75 del DPR 309/90. Nel corso del servizio sono state sequestrate sostanze stupefacenti del tipo hashish, cocaina e marijuana. La sostanza sarà trasmessa agli specialisti del L.A.S.S. del Comando Provinciale di Taranto per i previsti accertamenti qualitativi e quantitativi.

Sotto il profilo penale, i militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà due uomini, entrambi del posto, per il presunto reato di recidiva nella guida senza patente poiché mai conseguita.

Nel corso di un controllo – aggiungono – un uomo sottoposto agli arresti domiciliari non è stato rintracciato presso la propria abitazione ed è stato pertanto denunciato per il presunto reato di evasione. Altri due soggetti sono stati denunciati in stato di libertà: uno per il presunto reato di porto abusivo di armi, poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di rilevanti dimensioni, e l’altro per guida in stato di ebbrezza.

Per tutte le persone coinvolte nei procedimenti penali resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.