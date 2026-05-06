Taranto, hashish nascosto in casa: arrestato 24enne

I controlli dei Carabinieri all’interno dell’abitazione del giovane hanno permesso di recuperare

Nella tarda serata del 4 maggio, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto hanno arrestato un 24enne del posto, ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento rientra nell’ambito di un servizio mirato di controllo del territorio. Durante un pattugliamento in una zona periferica della città, i militari hanno notato movimenti sospetti nei pressi di uno stabile: un giovane, a bordo di uno scooter, è entrato nell’androne del palazzo per poi uscirne poco dopo con fare frettoloso, allontanandosi rapidamente.

Insospettiti, i Carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo. All’interno dell’atrio condominiale hanno individuato il 24enne seduto sulle scale. Alla vista dei militari, il giovane avrebbe tentato di recuperare della sostanza stupefacente per poi rifugiarsi nella propria abitazione, situata al primo piano, nel tentativo di sottrarsi al controllo.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire, abilmente occultati all’interno di un cofanetto custodito in una scrivania, diversi “panetti” di hashish per un peso complessivo di circa 600 grammi, oltre a un bilancino di precisione ritenuto funzionale all’attività di spaccio. Secondo le stime, la vendita al dettaglio della sostanza avrebbe potuto fruttare oltre 10mila euro.

Lo stupefacente sequestrato sarà ora sottoposto ad analisi di laboratorio presso il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Taranto. Al termine delle formalità di rito, e su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il 24enne è stato posto agli arresti domiciliari.