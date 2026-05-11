Taranto, incidente all’alba tra via Leonida e via Mazzini: ferita una donna

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, insieme ai sanitari del 118. Una donna rimasta coinvolta nell’impatto è stata trasportata in ospedale per accertamenti clinici e per ricevere le cure del caso

Questa mattina, intorno alle 6.30, si è verificato un incidente stradale all’incrocio tra via Leonida e via Mazzini. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto si è scontrata violentemente con un furgone.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, insieme ai sanitari del 118. Una donna rimasta coinvolta nell’impatto è stata trasportata in ospedale per accertamenti clinici e per ricevere le cure del caso.

L’incidente ha provocato pesanti disagi alla circolazione cittadina. Per consentire le operazioni di soccorso e la successiva messa in sicurezza della carreggiata, il traffico nella zona è rimasto a lungo paralizzato, con code e rallentamenti che hanno coinvolto autobus e numerosi automobilisti in transito.