Taranto, rissa in via Oberdan: quattro le persone denunciate

Gli agenti sono intervenuti la scorsa notte a seguito della segnalazione giunta al 112 Nue

La Polizia di Stato ha denunciato quattro giovani di origini georgiane per rissa. Il personale della Squadra Volante è intervenuto la scorsa notte in Via Oberdan a seguito della segnalazione giunta al 112 NUE relativa ad una rissa tra un gruppetto di giovani i quali, alla vista dei poliziotti, hanno iniziato a disperdersi fuggendo in varie direzioni.

I poliziotti sono riusciti a bloccare, dopo essere stati spintonati in un ulteriore tentativo di fuga, solo quattro dei presunti partecipi alla rissa i quali sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria competente perché ritenuti presunti responsabili del reato di rissa e resistenza a Pubblico Ufficiale. Sono in corso accertamenti per accertare i motivi della rissa.