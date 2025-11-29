Taranto, scontro tra auto e una finisce in un bar

Tragedia sfiorata: è successo davvero, ieri sera, in via Mediterraneo.

Un’auto finisce nelle panche di un bar. Sembrerebbe la scena di un film d’azione e, invece, è accaduto sul serio ieri sera a Taranto. Sul tardi, due auto in via Mediterraneo si sono scontrate, suscitando l’immediato allarme tra i passanti. Secondo una prima ricostruzione, infatti, sembrerebbe che una delle vetture che stesse per immettersi in corsia, sia stata urtata da un altro mezzo in transito.

Fortunatamente, durante lo schianto nessun cliente si trovava all’esterno del bar per consumare. Sul posto sono giunti i proprietari dell’attività, visibilmente preoccupati. Il traffico in zona ha subìto rallentamenti per il tempo necessario a liberare la carreggiata e ripristinare la normale viabilità.