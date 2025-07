Taranto, scoperti due centri scommesse clandestini

La Guardia di Finanza ha sequestrato 20 apparecchi da gioco. Segnalati alle autorità competenti 11 responsabili

Sono 2 i centri scommesse clandestini scoperti e 20 gli apparecchi da gioco sequestrati, con la segnalazione alle Autorità competenti complessivamente di 11 responsabili.

Questo è il bilancio di un piano coordinato di interventi condotti nei giorni scorsi, in forma congiunta, dalle Fiamme Gialle ioniche e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Taranto a contrasto del gioco illegale e irregolare.

Nel dettaglio, all’esito di mirate analisi di rischio congiunte, che hanno riguardato circoli ricreativi ubicati nell’intero territorio della provincia tarantina, gli operanti hanno individuato e sottoposto a sequestro 20 apparecchi elettronici da gioco non collegati alla rete telematica dell’Agenzia Dogane e Monopoli.

Sono in corso di svolgimento ulteriori approfondimenti di natura fiscale volti ad accertare, da parte dei titolari dei centri ispezionati, il regolare versamento all’Amministrazione Finanziaria del “Prelievo Unico Erariale”, un tributo commisurato alle somme giocate e registrate sui contatori degli apparecchi.

In una seconda operazione, svolta in concomitanza delle partite di calcio relative alla “Fase a gironi” della prima edizione del “Mondiale di calcio per club”, sono stati scoperti 2 centri scommesse non autorizzati.

All’esito dei predetti interventi sono stati segnalati alle competenti Autorità 11 responsabili e comminate sanzioni amministrative per oltre 210 mila euro.

Nel settore del gioco pubblico la Guardia di Finanza e l’Agenzia Dogane e Monopoli, attraverso efficaci analisi di rischio effettuate in attuazione del Protocollo d’Intesa siglato dai Vertici delle due Istituzioni, tutelano i giocatori da proposte di gioco illegali, insicure e prive di garanzie, salvaguardando le fasce più deboli, prime fra tutte i minori.