Taranto, sequestrati 50kg di cozze in cattivo stato di conservazione

I controlli hanno portato al sequestro di 300 ricci di mare e una bombola da sub, oltre a due sanzioni pecuniarie per un totale di 4.000 euro

Durante la mattinata di oggi, venerdì 21 marzo, la Guardia Costiera di Taranto ha coordinato un’operazione di controllo straordinario del litorale tarantino, finalizzata alla repressione della pesca illegale e dell’abusiva commercializzazione di tali prodotti.

Una proficua collaborazione interistituzionale tra la Capitaneria di Porto, il Commissariato di Polizia “Borgo” edil Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Veterinaria di Taranto, ha portato alla chiusura di un laboratorio di trasformazione abusiva di mitili all’interno del rione “Tamburi”.

La task force, intervenuta a tutela della salute pubblica, ha sequestrato più di 50 Kg di cozze, molte delle quali già sgusciate in deprecabili condizioni igieniche, pronte per essere vendute “sotto-banco” ad avventori ed esercizi commerciali.

Nelle stesse ore, le motovedette impegnate in mare, hanno stanato due pescatori intenti nella raccolta dei ricci di mare: uno nei pressi di Capo San Vito, e l’altro nascosto tra le dighe foranee del porto mercantile.

Il risultato dei controlli ha portato al sequestro di 300 esemplari di echinodermi (subito rigettati in mar in quanto ancora vitali) e di una bombola da sub, oltre alla contestazione di due separate sanzioni pecuniarie per un totale di 4.000 Euro.