Taranto, Talsano: investita donna di 80 anni

È accaduto nel pomeriggio di sabato 11 Luglio, in viale Europa

Una donna di 80 anni è stata investita da uno scooter nella borgata di Talsano. Subito dopo l’ impatto violento, è stato necessario allertare i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure. La donna però ha riportato gravi ferite per cui è stata in seguito trasportata in codice rosso, presso l’ ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

L’ uomo alla guida del mezzo si è fermato ed è rimasto a disposizione delle autorità. Sul luogo dell’ incidente infatti, sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale per effettuare i rilievi del caso e stabilire le cause dell’ incidente.