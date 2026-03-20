Telecamera nascoste in un B&B, disposta la cessazione dell’attività

L’episodio risale allo scorso febbraio. Al titolare sono state elevate sanzioni amministrative per circa 3mila euro

La Polizia di Stato ha disposto la cessazione dell’attività di un bed & breakfast nel capoluogo jonico. Il provvedimento è stato notificato al titolare su ordine del Questore di Taranto, Michele Davide Sinigaglia. La misura arriva a seguito della denuncia, in stato di libertà, del proprietario della struttura, ritenuto presunto responsabile dei reati di interferenza illecita nella vita privata e omessa comunicazione delle generalità degli ospiti.

L’episodio risale allo scorso febbraio, quando gli agenti della Squadra Volante intervennero dopo la segnalazione di un cliente. Durante il soggiorno, l’uomo aveva scoperto tre telecamere abilmente nascoste all’interno di lampade di emergenza, collocate nella camera da letto, all’ingresso e nell’area piscina.

Dagli accertamenti è emerso inoltre che la struttura operava senza le necessarie autorizzazioni comunali e senza il Codice Identificativo Nazionale previsto dalla normativa. Sarebbe stata inoltre omessa la comunicazione preventiva degli ospiti alle autorità competenti.

Al termine delle verifiche, il personale della Divisione Polizia Amministrativa ha contestato al titolare sanzioni amministrative per circa 3mila euro, in relazione alle violazioni riscontrate.