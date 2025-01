Tragedia al San Pio di Castellaneta: paziente muore durante le dimissioni

Un anziano è deceduto in ospedale dopo una caduta dalla barella. La Procura indaga su tre medici e un infermiere per negligenza

Un tragico evento si è consumato presso l’ospedale “San Pio” di Castellaneta, dove un paziente è deceduto mentre era in attesa di essere dimesso. La Asl di Taranto, esprimendo cordoglio alla famiglia, ha fornito una dettagliata ricostruzione dell’accaduto.

La vicenda ha inizio nel pomeriggio del 15 gennaio, quando il paziente – affetto da diverse patologie pregresse tra cui problemi cardiaci, diabete e broncopneumopatia cronica ostruttiva – viene trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso per un edema al viso. Dopo i necessari esami preliminari e l’attesa dovuta alla presenza di casi più urgenti, intorno alle 20:46 il paziente viene visitato, non riscontrando particolare criticità se non l’edema periorbitario sinistro.

La situazione precipita improvvisamente mentre l’uomo, che aveva già contattato telefonicamente il figlio per farsi venire a prendere, si trova su una barella nel corridoio del Pronto Soccorso. Il personale di vigilanza nota la sua caduta e dà immediatamente l’allarme. I sanitari intervengono prontamente trovando il paziente prono, con chiari segni di malore (perdita degli sfinteri). Nonostante un iniziale successo nella rianimazione cardiopolmonare, e dopo aver eseguito una Tac cerebrale risultata negativa per emorragie o ischemie, il paziente va incontro ad un arresto cardiaco irreversibile.

La Asl Taranto, ancor prima della formalizzazione della denuncia da parte dei familiari, ha richiesto il riscontro autoptico per fare piena luce sull’accaduto, invitando nel frattempo alla massima cautela nel formulare giudizi sulla vicenda in attesa che emergano le cause effettive del decesso.

La direzione sanitaria sottolinea che sono state seguite tutte le procedure previste in questi casi e che il paziente era costantemente monitorato dal personale sanitario. L’inchiesta che seguirà dovrà chiarire l’esatta dinamica degli eventi e le eventuali responsabilità.