Un minore nascondeva una pistola nel Tarantino: arrestato dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha arrestato un minore originario di Manduria perché ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione illegale di arma. Mirate indagini del personale del Commissariato di Manduria hanno fatto convergere i sospetti su un giovanissimo ragazzo del posto che alcuni giorni addietro sarebbe stato visto maneggiare una pistola.

Il minore raggiunto presso il suo domicilio alla presenza dei genitori sin da subito si sarebbe mostrato reticente e poco collaborativo negando ogni addebito. Solo la paziente opera di persuasione dei poliziotti, lo avrebbe convinto ad ammettere il possesso dell’arma a suo dire sotterrata in un terreno agricolo poco distante.

In compagnia del ragazzo, gli agenti del Commissariato hanno recuperato, nel luogo indicato, sotto un cumulo di terra, all’interno di una scatoletta di plastica avvolta dal cellophane una pistola marca Beretta cal. 7.65 completa di matricola e 26 cartucce dello stesso calibro. L’arma perfettamente funzionante e le munizioni sono state poste sotto sequestro.

Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il ragazzo è stato arrestato e posto in regime degli arresti domiciliari. Sono in corso indagini per risalire al reale proprietario dell’arma.