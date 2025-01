Violenza allo stadio Tursi: emessi Daspo per due ultras

Identificati i tifosi della Virtus Francavilla coinvolti in aggressioni durante la partita del 3 novembre a Martina Franca

La Polizia di Stato ha identificato due presunti ultras della Virtus Francavilla, coinvolti in comportamenti violenti durante la partita contro la squadra di casa, disputata il 3 novembre dello scorso anno allo Stadio Tursi di Martina Franca. I due individui avrebbero aggredito il personale di sicurezza con l’intento di scontrarsi con i tifosi avversari.

Le indagini, condotte dal Commissariato di Martina Franca in collaborazione con la Questura di Brindisi, hanno utilizzato le immagini del sistema di videosorveglianza per risalire all’identità dei due tifosi, di 34 e 20 anni, che avrebbero provocato disordini all’ingresso dello stadio. Il giovane di 20 anni avrebbe colpito uno steward con un calcio, ostacolando il suo lavoro e continuando a minacciare gli altri addetti alla sicurezza. Nel frattempo, il suo complice avrebbe tentato con violenza di entrare nello stadio, rifiutandosi di mostrare il biglietto d’ingresso.

Grazie a un attento servizio d’ordine pubblico predisposto per l’evento, è stato possibile evitare che tali episodi degenerassero ulteriormente. Considerando la gravità delle loro azioni, il Questore di Taranto ha emesso un Daspo per entrambi i tifosi, valido per tre anni, con l’obbligo di presentarsi presso un ufficio di Polizia durante ogni incontro della Virtus Francavilla per un anno.