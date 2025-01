“Anima Doppia”: il talento di Miriam Prandi incanta Taranto

Nuovo appuntamento della stagione concertistica 2024/2025: la solista al violoncello e al pianoforte con l’Orchestra della Magna Grecia

Un’artista, due strumenti, un’unica grande passione per la musica. Sabato 18 gennaio, alle ore 21.00, il Teatro Orfeo di Taranto ospiterà un evento musicale straordinario: “Anima Doppia”, un concerto che vedrà protagonista Miriam Prandi nella duplice veste di solista al violoncello e al pianoforte, accompagnata dall’Orchestra della Magna Grecia sotto la direzione del Maestro Gianluca Marcianò.

La serata proporrà un programma ricco e variegato che spazia dal classicismo viennese alla musica contemporanea. Si inizierà con il Concerto per pianoforte n. 27 in si bemolle maggiore K 595 di Mozart, per proseguire con “Dos Aguas” di Mariano Speranza e concludere con il Concerto n. 1 in do maggiore per violoncello ed orchestra di Haydn.

Miriam Prandi, vincitrice del Primo Premio assoluto al Rahn Musikpreis di Zurigo nel 2014, è una delle rare artiste capaci di eccellere in due strumenti così diversi. La sua carriera l’ha vista esibirsi con alcune delle più prestigiose orchestre internazionali, dalla NOSPR di Katowice al Maggio Musicale Fiorentino, fino alla recente apparizione televisiva nel programma “Via dei Matti n° 0” di Stefano Bollani su Rai 1.

L’evento, parte della Stagione 2024/2025 dell’Orchestra Magna Grecia, è realizzato con il sostegno del Comune di Taranto, della Regione Puglia e del Ministero della Cultura, sotto la direzione artistica del Maestro Piero Romano. I biglietti, con prezzi da 10 a 35 euro, sono disponibili su VivaTicket.