Aperture straordinarie al MArTA: “Un enorme potenziale di crescita”

Fino al 28 dicembre, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto offre aperture serali e percorsi guidati. Si ricorda la presenza della Lex Municipii Tarentini

“Credo che la città di Taranto abbia un enorme potenziale di crescita e il Museo archeologico nazionale MArTA non è terzo rispetto a queste politiche, perché la cultura è un motore di cambiamento straordinario in grado di attivare e sviluppare processi e pratiche creative, economiche, sociali, favorendo coesione, riflessione e partecipazione attiva alla vita e alle scelte della città”. Queste le parole di Stella Falzone, direttrice del Museo archeologico nazionale di Taranto, in merito alle aperture straordinarie del museo fino al 28 dicembre.

Il museo rimarrà aperto il 30 novembre e il 7, 14, 21 e 28 dicembre fino alle 23:00 (chiusura alle 23:30), offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare la collezione permanente con l’assistenza di esperti archeologi e architetti. Durante queste aperture speciali, il MArTA non solo presenterà reperti archeologici, ma inviterà anche a riflettere sul dialogo tra passato e modernità.

“La cultura è cuore pulsante di questo processo – dichiara ancora la direttrice Stella Falzone – e in tal senso si è sviluppato tutto il progetto che ha riguardato, ad esempio, il ritorno a Taranto della Lex Municipii Tarentini dal MANN di Napoli, il testo di fondazione del municipio romano a Taranto, tra i più antichi del mondo”. I visitatori potranno ammirare la lastra bronzea originale fino al 28 febbraio 2025.

Le attività durante le aperture straordinarie sono incluse nel biglietto d’ingresso di 10 euro, con possibilità di riduzioni e gratuità. È anche possibile prenotare visite guidate a pagamento o utilizzare audio guide in cinque lingue. Per ulteriori informazioni, si invita a visitare il sito ufficiale del museo.