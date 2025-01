“L’Avaro Immaginario” con Enzo Decaro e Schiano sul palco dell’Orfeo

Il 9 gennaio si va in viaggio nel teatro verso Molière, da Napoli a Parigi

Il Teatro Orfeo presenta “L’Avaro Immaginario. Un Viaggio verso Molière, da Napoli a Parigi”, scritto e diretto da Enzo Decaro, con la partecipazione di Nunzia Schiano. Lo spettacolo andrà in scena il 9 gennaio, alle ore 21, nell’ambito della stagione “Teatro Orfeo 110 anni di storia”.

Sul palco si esibiranno Luigi Bignone, Carlo Di Maio, Roberto Fiorentino, Massimo Pagano, Fabiana Russo e Ingrid Sansone. Le scene sono curate da Luigi Ferrigno, i costumi da Ilaria Carannante, il disegno luci da Luigi Della Monica, con Roberto Fiorentino come assistente alla regia. La commedia, che si sviluppa in sette quadri con un prologo e un epilogo, intreccia sapientemente due delle più celebri opere di Molière: “L’avaro” e “Il malato immaginario”. Decaro arricchisce la narrazione con numerosi riferimenti alla produzione dei fratelli De Filippo, creando un’opera che pulsa di vita propria.

La storia segue le vicende di una compagnia di teatro itinerante, i fratelli dè Bruno da Nola, discendenti del filosofo Giordano Bruno, nel loro viaggio attraverso l’Europa del Seicento. In fuga dalla peste e diretti verso Parigi, trasformano il loro carretto in palcoscenico ovunque si fermino, esibendosi per guadagnarsi da vivere. Le loro performance sono accompagnate dalle musiche di Nino Rota tratte da “Le Moliére imaginaire” e da villanelle e canzoni popolari del Seicento napoletano.

Il viaggio diventa metafora di una ricerca sia artistica che esistenziale, sullo sfondo di un secolo segnato da guerre, epidemie e grandi trasformazioni. La piece offre uno sguardo critico sulla società del tempo, dominata da superstizione, ignoranza e corruzione, creando un ponte tra la tradizione teatrale francese e quella napoletana.

L’opera nasce dalla fascinazione di Decaro per il rapporto artistico tra i De Filippo e Molière, particolarmente evidente nelle interpretazioni che Peppino e Luigi diedero proprio de “L’Avaro” e “Il malato immaginario”. Come nelle migliori tradizioni teatrali, lo spettacolo riesce a essere contemporaneamente commedia e tragedia, dove “tutto è finto, ma niente è falso”.

