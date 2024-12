“La coralità e il Natale”: ultimo appuntamento con “MArTA in Musica”

Domenica 15 dicembre, un viaggio sonoro tra gospel e canti natalizi al Museo Archeologico Nazionale di Taranto

Il Natale è un momento di celebrazione, e quale modo migliore per onorarlo se non con un coro che evoca sentimenti di amore, speranza e rinascita? L’ultimo appuntamento del 2024 con “MArTA in Musica”, previsto per domenica 15 dicembre, promette di essere un evento imperdibile, presentando un repertorio di musica gospel e canti natalizi di alta qualità. A dirigere il L.A. Chorus sarà Maristella Bianco, che guiderà il pubblico in un affascinante viaggio musicale attraverso secoli di storia e tradizione.

Brani senza tempo con grandi connessioni legate alle radici folkloristiche del mondo. Un progetto che promette di spaziare dal jazz, alla musica contemporanea, sino al ai canti corali cristiano-metodisti degli afroamericani. L’evento si inserisce nel contesto delle aperture straordinarie del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, che rimarrà aperto fino al 28 dicembre, offrendo ai visitatori un percorso tematico sulle prime scoperte archeologiche della regione. Le matinée musicali organizzate dal MArTA in collaborazione con l’Orchestra della Magna Grecia rappresentano un’opportunità unica per celebrare le festività natalizie, unendo cultura e tradizione.

La Stagione “MArTA in Musica” è curata dai maestri Maurizio Lomartire e Pierfranco Semeraro. Per partecipare a “La coralità e il Natale”, i biglietti sono disponibili sulla piattaforma VivaTicket. Gli orari sono i seguenti: alle 10:45 inizio della visita guidata, seguita dal concerto che avrà inizio alle 11:45. L’ingresso al MArTA è da C.so Umberto, con un costo del biglietto di 10 euro, comprensivo sia della visita che del concerto.