Ezio Greggio porta a Taranto 40 anni di tv e cinema

Il re della televisione italiana in scena al Teatro Orfeo con “Una vita sullo schermo”. Appuntamento il 1° febbraio

Uno dei volti più amati della televisione italiana approda al Teatro Orfeo di Taranto. Ezio Greggio, pilastro storico di Mediaset, sarà protagonista il 1° febbraio, alle 21, con “Una vita sullo schermo”, un one-man show che ripercorre quattro decenni di successi tra piccolo e grande schermo.

Dal bancone di “Striscia la Notizia”, che conduce ininterrottamente dal 1988 con oltre 4.000 puntate all’attivo, alle performance in cult della tv come “Drive In”, “Paperissima” e “La sai l’ultima”, fino ai trionfi cinematografici premiati con Nastro d’Argento, Globo d’Oro e Premio Flaiano: il poliedrico showman porterà sul palco un concentrato della sua straordinaria carriera.

Lo spettacolo, della durata di 90 minuti, si preannuncia come un viaggio attraverso la storia dell’intrattenimento italiano, arricchito da monologhi taglienti, imitazioni di personaggi politici e televisivi, e sketch memorabili come la celebre “Asta Tosta” con il personaggio del maestro Teomondo Scrofalo. Un maxischermo ledwall accompagnerà le performance live con filmati inediti e momenti cult della sua carriera.

“Sarà uno show che unisce satira, ironia e coinvolgimento del pubblico”, promette Greggio, che alternerà momenti di pura comicità a racconti di aneddoti personali vissuti tra Italia e Stati Uniti, supportato da un team tecnico di alto livello.

L’evento, inserito come spettacolo fuori abbonamento nella stagione 2024/2025 del Teatro Orfeo, si presenta come un’occasione unica per rivivere i momenti più significativi della televisione italiana attraverso uno dei suoi protagonisti più rappresentativi.

Per informazioni e prenotazioni:

Tel: 099 4533590 – 329 0779521

www.teatrorfeo.it – info@teatrorfeo.it