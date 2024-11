Formazione inclusiva all’Archimede: il primo corso gratuito per educatori

Inizia il percorso “Teacher and Expert Training” per docenti e professionisti, parte del progetto “BES-T Community in Best Practice” a Taranto

All’Istituto “Archimede” di Taranto è iniziato il primo corso gratuito di formazione destinato a docenti, educatori, insegnanti di sostegno, esperti e assistenti del territorio. Questa iniziativa fa parte del progetto “BES-T Community in Best Practice”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Il percorso formativo “Teacher and Expert Training” include attività mirate al rafforzamento delle competenze necessarie per garantire una didattica inclusiva ed efficace, rispondendo così ai reali bisogni degli studenti. Il corso, che si concluderà a dicembre, si svolge presso l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Archimede” di Taranto ed è gestito da Programma Sviluppo e Learning Cities IS, in collaborazione con LOGOS Società Cooperativa, capofila del progetto.

La Dirigente scolastica Patrizia Capobianco ha annunciato l’iniziativa, sottolineando che l’IISS “Archimede” partecipa come partner al percorso formativo, contribuendo con 15 docenti e mettendo a disposizione i locali scolastici, in particolare il nuovo spazio multifunzionale open space.

“Il corso di formazione, della durata di 75 ore – ha dichiarato Patrizia Capobianco – approfondirà tematiche relative all’inclusione, ai Bisogni Educativi Speciali (BES), ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e alle diverse disabilità, oltre alla normativa pertinente. Saranno trattati anche aspetti legati a problematiche fisiche e comportamentali, progettazione inclusiva, UDL (Universal Design for Learning), strategie inclusive e ICT a supporto dell’inclusione. Un’attenzione particolare sarà dedicata alle metodologie ABA, applicabili non solo ai casi di autismo. Un secondo modulo, della durata di 25 ore, si concentrerà sulle metodologie partecipative (flipped classroom, metaplan, circle time, role playing, cooperative learning, peer education e didattica laboratoriale) utili per promuovere modelli innovativi di didattica inclusiva nelle classi”.

Il progetto “BES-T Community in Best Practice”, che si svilupperà nel corso di tre anni, è destinato ai minori di Taranto e provincia e mira a implementare un innovativo progetto sperimentale di inclusione sociale. Un progetto che intende favorire un nuovo rapporto con l’ambiente e coinvolgere le imprese culturali e creative.