In scena al Teatro Orfeo di Taranto “Sotto il cielo di Modugno”

Un omaggio a uno degli artisti pugliesi più amati per l’ottavo appuntamento con la Stagione Eventi musicali

Domenica 12 gennaio alle 19.30 al teatro Orfeo di Taranto, “Sotto il cielo di Modugno”, ottavo appuntamento con la Stagione Eventi musicali 2024/2025. Uno degli artisti pugliesi più amati, con brani popolari che vanno da “Amara terra mia” a “La donna riccia”. Protagonista l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Valter Sivilotti, con la straordinaria voce di Mario Incudine e, i musicisti in scena, Pino Ricosta, Manfredi Tumminello e Antonio Vasta

Un viaggio da Sud a Sud, sulle note delle canzoni di Domenico Modugno, quelle legate alla Sicilia, a una terra che lui ha adottato perché, come gli disse Frank Sinatra: “Fingiti siciliano! La Sicilia la conoscono tutti, tutti sanno dov’è e poi il dialetto è molto simile al tuo, al pugliese. Fingiti siciliano e conquisterai il mondo!”

La Stagione Eventi musicali 2024/2025, a cura dell’Orchestra Magna Grecia, del Comune di Taranto, della Regione Puglia, del Ministero della Cultura, è realizzata in collaborazione con BCC San Marzano di San Giuseppe, Programma Sviluppo, Teleperformance, Ninfole Caffè, Baux Cucine, Varvaglione Vini. Direzione artistica del Maestro Piero Romano.

Un viaggio quotidiano, si diceva, verso una terra straniera chiamata palcoscenico, una terra da dovere raggiungere e conquistare. Le aspirazioni di un uomo del Sud chiamato Mimì ma che potrebbe avere mille nomi diversi, una storia fatta da mille storie, che si incrocia con quella del suo interprete scorrendo su linee parallele che, sovvertendo ogni regola, si incontrano in uno spettacolo in cui Mario Incudine e Domenico Modugno ci raccontano un mondo che cambia, che lotta, che sogna, che sfida convenzioni e stereotipi.

“Questo tributo al grande Modugno – dice il direttore Valter Sivilotti – mi ha dato occasione per mettere in luce tutti i colori dell’orchestra e di realizzare in una atmosfera di brani molto brillanti, divertenti, uno spettacolo che fosse travolgente; conoscendo il grande talento di Mario Incudine, il pubblico avrà modo di divertirsi e di godere di qualcosa di originale e che sprigiona grande fascino. Sarà una bella sfida, grazie a un repertorio che mi ha permesso di ingranare la quinta e spingere l’orchestra al massimo”.

“Ho ascoltato Modugno fin da bambino – dice Mario Incudine – affascinato dal suo modo di essere artista trasversale. Incuriosito dal suo precorrere i tempi, inventare mode, anticipare tendenze; e poi il fascino del suo sapere raccontate così bene la mia terra, la Sicilia, in un modo così poetico e raro”.