L’estetica della resistenza di Outline

Di Rosa Elenia Stravato

Narrazioni etiche per un Sud in dialogo con il contemporaneo

L’Hip Hop non è mai stato un mero esercizio di stile, bensì un’istanza ontologica nata dall’urgenza del margine. Emerse nei primi anni Settanta nel Bronx, a New York — precisamente il 11 agosto 1973, data convenzionalmente legata al Back-to-School Jam di DJ Kool Herc — questa cultura si è configurata come una risposta organica al degrado sistemico e all’invisibilità sociale.

Fondata sui quattro pilastri classici (MCing, DJing, Breaking e Graffiti Writing), essa poggia sul valore cardine del Knowledge of Self: la consapevolezza profonda della propria identità e del proprio contesto quale strumento di emancipazione. Oggi, quella medesima tensione etica trova un’eco necessaria nelle latitudini mediterranee attraverso l’opera di Outline Taranto. Questo collettivo di amici, profondamente radicato nelle discipline del graffitismo e del tatuaggio, ha trasposto i valori ancestrali dell’Hip Hop in un progetto di cittadinanza attiva che ambisce a ricucire le lacerazioni del tessuto sociale tarantino.

Al cuore dell’azione di Outline risiede l’idea della narrazione quale fil rouge capace di connettere le biografie individuali alla memoria collettiva. In un tempo di atomizzazione digitale, il gruppo si propone di riportare la collettività — e in particolare le nuove generazioni — verso una dimensione più umana e radicata a valori solidali. In fondo, questo gruppo di amici, si spende attivamente per riportare al centro la narrazione come strumento aureo di riqualificazione.

Esiste un paradosso geografico che Outline intende scardinare: l’illusione di una dicotomia tra Nord e Sud Italia in termini di urgenze sociali. È fallace, se non pericoloso, ritenere che le dinamiche di marginalità, le necessità educative e le istanze di contrasto al disagio che animano le metropoli del Nord non richiedano un’azione identica, se non più serrata, nel Mezzogiorno.

L’urgenza di Taranto non è un’eccezione provinciale, ma un monito nazionale: il Sud non è lo specchio in ritardo del Nord, ma un laboratorio di resilienza che necessita di prevenzione, educazione e, soprattutto, di una nuova luce. Parlare di etica, di riqualificazione umana ed urbana, è possibile nel nostro tempo? È possibile in un territorio come Taranto? E quali sono i caratteri per cui l’arte dovrebbe riuscire a farlo? Che corde, dunque, muoverebbe? Tanti interrogativi che, a dir il vero, possono suonare anche come pregiudizi, non credete?

Parlare di etica alle nuove generazioni oggi è un’operazione che oscilla pericolosamente tra il velleitario e l’anacronistico. Se tentiamo di farlo utilizzando le vecchie strutture della morale verticale — quella che cala dall’alto sotto forma di precetto o di “buon senso” borghese — il fallimento non è solo probabile, è meritato. Possiamo parlare di etica? Sì, ma solo se siamo disposti ad ammettere che l’abbiamo distrutta noi per primi.

Le nuove generazioni non sono nate in un vuoto morale; sono nate in un mondo dove l’etica è stata sostituita dall’estetica della performance. Chiedere coerenza etica a un giovane che vive nel flusso dell’algoritmo — dove tutto è istantaneo, fungibile e monetizzabile — è un atto di ipocrisia sistemica. Per parlare di etica oggi bisogna smettere di brandire il “dovere” e iniziare a parlare di conseguenza.

L’etica non deve più essere una lista di divieti, ma una forma di autodifesa intellettuale. L’arte può giocare un ruolo centrale, ma solo se smette di essere decorativa o celebrativa. Gran parte dell’arte contemporanea è diventata “etica di facciata”: un graffito colorato su un muro che cade a pezzi non è riqualificazione, è cosmesi.

L’etica alle nuove generazioni si comunica per osmosi, non per via orale. Se i progetti come Outline Taranto funzionano, è perché non “parlano” di etica: la agiscono nel fango della strada, nel sudore del lavoro fisico, nel rischio della testimonianza. L’unico modo per smuovere le coscienze è dimostrare che l’etica ha un costo, e che vale la pena pagarlo.

Per accendere questi riflettori sul “qui ed ora”, i ragazzi di Outline hanno curato una rassegna culturale di ampio respiro; il percorso si inaugurerà il 15 maggio con un appuntamento cardine in collaborazione con Casa Viola di Taranto. Il tema, emblematico sin dal titolo, è “Presente continuo”, un’indagine sulla persistenza dell’istante nell’evoluzione creativa e sociale.

L’evento, NOW IS CONSTANT, vedrà il collettivo dialogare con Ivano Atzori, figura di riferimento nelle intersezioni tra arte, moda e sottoculture urbane. Non si tratterà di un semplice dibattito teorico, ma di un’occasione di riflessione collettiva sulle metamorfosi della vita urbana e sulla capacità dell’arte di farsi bussola etica in un presente frammentato. Appare evidente, quindi che, l’etica del segno, sia esso su muro o su pelle, rappresenti per Outline il pretesto per riaffermare l’umanità in una terra troppo spesso definita solo attraverso le sue ferite industriali.

L’azione di Outline Taranto trascende la performance artistica per farsi missione pedagogica. Comunicare il presente di Taranto significa, oggi, restituire dignità e voce a una popolazione che rivendica il diritto a un’esistenza radicata nella bellezza e nel valore del fare comunità.

La caparbietà di questi ragazzi rappresenta un presidio di resistenza intellettuale. Attraverso il loro operato, la città non è più soltanto lo sfondo di una crisi, ma il palcoscenico di una rinascita. La loro capacità di assorbire l’estetica ribelle dell’Hip Hop e tradurla in un’azione di cura per il territorio suggerisce che la vera riqualificazione non passa dai soli mattoni, ma dalla capacità di generare nuovi immaginari. In un mondo che corre verso l’astrazione, i ragazzi di Outline ci ricordano che il presente è l’unica costante su cui valga la pena investire la propria umanità.