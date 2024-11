MArTA in Musica: una domenica tra le melodie di Burt Bacharach

Il 17 novembre, il Chiostro degli Alcantarini ospita visite guidate e un concerto dedicato al celebre compositore americano, con la partecipazione del Badrya Razem Group e del Quartetto d’archi della Magna Grecia

Le visite guidate si svolgeranno nuovamente lungo il corridoio meridionale del Chiostro degli Alcantarini in occasione di “MArTA in Musica”, previsto per domenica 17 novembre.

Nato nel 2022, il progetto musicale celebra il repertorio di Burt Bacharach, un grande compositore americano noto per il suo stile unico che fonde musica colta e popolare. Gli arrangiamenti originali del batterista Fabio Accardi, insieme alla potente interpretazione della cantante Badrya Razem e al pianista Nicolò Petrafesa, creano una dimensione sonora unica.

Una rassegna, che unisce musica e archeologia, organizzata dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto e dall’Orchestra della Magna Grecia. Il percorso si concentrerà sulle Sale XXII e XXIII, culminando nella Sala Incontri con lo spettacolo “L’universo di Burt Bacharach”, eseguito dal Badrya Razem Group e dal Quartetto d’archi della Magna Grecia.

La stagione “MArTA in Musica” è curata dai Maestri Maurizio Lomartire e Pierfranco Semeraro. I biglietti per assistere allo spettacolo e partecipare alla visita guidata possono essere acquistati su TicketSms.

L’ingresso per la visita guidata è previsto alle 10:45, mentre il concerto inizierà alle 11:45. Il costo del biglietto è di 10 euro, comprensivo di visita e concerto.