Massafra, il liceo De Ruggieri ospita il filosofo della scienza Boniolo

Il Liceo “Domenico De Ruggieri” di Massafra, diffondendo per l’intero anno scolastico 2024/25 iniziative di ampio respiro culturale per celebrare il suo cinquantennale, ha in programma in questi giorni incontri e occasioni importanti.

Il primo di questi appuntamenti nell’ambito delle celebrazioni, in programma per l’ultima decade di gennaio è previsto per mercoledì 22 gennaio, quando la biblioteca scolastica ospiterà Giovanni Boniolo, noto filosofo della scienza, per un incontro aperto a gli studenti. L’evento, incentrato sul libro “Scienza, Pseudoscienza, Società”, offrirà l’opportunità di un confronto diretto con l’autore su temi di grande attualità come il rapporto tra scienza e società, la diffusione delle pseudoscienze e l’importanza del pensiero critico.

Un’occasione unica per una molteplicità di competenze in favore dei giovani studenti che possono approfondire le loro conoscenze sulla filosofia della scienza, riflettere sull’importanza del metodo scientifico nella società contemporanea e dialogare con un esperto di fama internazionale. L’incontro si terrà alle ore 11:00 presso l’auditorium del Liceo.

La Dirigente Scolastica Elisabetta Scalera a tal proposito ha dichiarato: “siamo entusiasti di ospitare Giovanni Boniolo presso la nostra scuola. Questo evento rappresenta un’occasione preziosa per i nostri studenti di confrontarsi con un grande pensatore e di ampliare i loro orizzonti culturali.”

Dalla scienza e dalla filosofia alla letteratura il passo è breve; e dunque il giorno dopo giovedì 23 la scuola concluderà la seconda edizione del premio Stefano Milda, concorso di scrittura creativa intitolato al compianto preside che ha diretto il De Ruggieri per tanti anni.

Il concorso, denominato “La scuola che vorrei… per una comunità educante nel segno dei fondamenti civici”, è stato bandito dalla sezione del liceo classico del De Ruggieri ed è stato rivolto alle scuole secondarie e primarie del territorio. Tra i numerosissimi ed eccellenti lavori giunti per la sezione della narrativa si è aggiudicato il primo posto il racconto “Il viaggio verso la scuola interstellare”, dell’alunno S.K. D. proveniente dall’I.C. Pascoli-Andria di Massafra, il secondo posto è andato a “Il regno di Altheria” dell’alunna S. C. proveniente dall’ I.C Manzoni di Massafra e il terzo posto per “L’incanto di Hiemalis” dell’alunno Z. C.sempre dell’I.C Pascoli-Andriadi Massafra. I premi di merito per la sensibilità artistica vanno al racconto “Il medaglione magico”, di D. M. dell’I.C. San Giovanni Boscodi Massafra e all’epistola “Di nota in nota”, dell’alunna E.T. dell’I.C. Pascoli-AndriaMassafra.

Per la sezione di poesia salgono sul podio i componimenti “La scuola che vorrei”, dell’alunno L. T. , “La scuola che desidero” di M. R. , “Ascoltami” di A. L.Il premio di merito per la sensibilità stilistica e artistica va agli elaborati “La scuola” di D.Q, e “La scuola: la mia seconda casa” di A. C. Tutti i pregevoli componimenti poetici sono provenienti dalla scuola primaria Pascoli di Massafra.

Il Liceo con i suoi docenti congratulano con i giovani talenti e ringraziamo i Dirigenti scolastici prof.ssa Rosa Favale, prof.Nicola Latorrata, prof. Gianluigi Maraglino, i docenti e gli alunni che hanno accolto e partecipato all’ iniziativa.