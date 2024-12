Riconoscimento a Nunziata Aresta: Cavaliere al Merito della Repubblica

La storica direttrice dell’Orchestra della Magna Grecia riceve l’onorificenza dal Prefetto Dessì, celebrando oltre trent’anni di impegno culturale e artistico a Taranto

Ieri mattina, martedì 3 dicembre, presso il Salone della Prefettura di Taranto, Nunziata Aresta ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere “Al Merito della Repubblica Italiana” a nome del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il prestigioso titolo è stato consegnato dal Prefetto Paola Dessì, in riconoscimento dei suoi oltre trent’anni di attività e del suo ruolo fondamentale come motore dell’Orchestra della Magna Grecia. Anche il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha espresso le sue congratulazioni attraverso il vicesindaco Gianni Azzaro.

“È un privilegio – ha dichiarato Nunziata Aresta, conosciuta da tutti come ‘Titti’ – che desidero condividere con la mia squadra di collaboratori, che ha lavorato instancabilmente per far crescere questa realtà, ora riconosciuta come Ico (Istituzione Concertistica Orchestrale). Questo riconoscimento lo dedico anche a mio marito, Felice Romano, e ai miei figli Vilma e Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra, che ha superato i trent’anni di attività”.

Dopo la cerimonia, si è svolto un brindisi negli uffici dell’Ico di via Giovinazzi, al quale ha partecipato anche il prefetto Dessì. “Un titolo meritato – ha commentato – che onora una città che non ha nulla da invidiare ad altre in termini di cultura e prestigio; l’Orchestra rappresenta un vanto per il territorio grazie alla sua professionalità e ai successi ottenuti sia in Italia che all’estero”.