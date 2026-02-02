martedì 3 Febbraio 26
CP

Aigi Taranto, perchè aderire alla Rottamazione Quinquies

Economia

Articoli Correlati

Te la do io l’America

Vincenzo Carriero -
L'Ilva a Flacks Group? Agli americani. Al Paese che ha fissato dazi del 50% sull'acciaio (e l'alluminio) prodotto in Europa e importato dall'altra parte...


Auto cinesi: la rivoluzione silenziosa sulle strade di Taranto

CP -
Confartigianato: “Niente pregiudizi, ma serve consapevolezza. Le nostre imprese dell’autoriparazione sono pronte a vincere la sfida Tutti l’avranno notato, ma pochi sembrano farci caso. Nelle...


Dall’algoritmo al cittadino: il Social Media e Digital Manager per un’intelligenza creativa e civica

CP -
di Sergio Talamo Le nuove prospettive della comunicazione nell’era dell’intelligenza artificiale. Lo studio di Talamo, direttore Comunicazione Relazioni istituzionali e Innovazione digitale Formez PA, per...


