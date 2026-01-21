Bene l’azione di Cassa Depositi e Prestiti. Adesso si punti ai mercati globali

Martino (Confapi Puglia): “Destinati, nell’ultimo triennio, 1,6 miliardi al sistema delle imprese pugliesi? Il prossimo passo da compiere è quello della competitività sui mercati internazionali”

Sistema delle imprese e accesso al credito: un binomio imprescindibile. Rafforzato dai dati che, nella giornata di ieri, sono stai sciorinati a Bari dai rappresentanti di Cassa Depositi e Prestiti. Tra il 2022 e il 2025, la società controllata dal ministero dell’Economia e delle Finanze ha destinato alla Puglia 1,6 miliardi. Per le infrastrutture regionali; per investimenti destinati al sistema produttivo locale. “Un risultato importante – commenta il presidente regionale di Confapi, Carlo Martino – che tratteggia quale sia la strada da percorrere in futuro”. Ad essere state supportate, in maniera prevalente, le filiere dell’agroalimentare. Quelle dell’aerospazio e della meccatronica.

“E’ fondamentale – aggiunge Martino – che l’iniezione di capitale favorisca l’internazionalizzazione delle imprese pugliesi. Quelle grandi assieme a quelle medie e piccole. In modo da favorire l’export. E accrescere il capitale d’innovazione, la vera linea di demarcazione per la consacrazione definitiva del sistema imprenditoriale pugliese”.