CISL Scuola, RSU e delegati a confronto tra contratto, welfare e nuove norme

Due appuntamenti a Brindisi e Taranto per rafforzare la rappresentanza sindacale nelle scuole e fare il punto sulle novità normative, dal welfare alla contrattazione d’istituto

La CISL Scuola Taranto Brindisi chiama a raccolta le proprie rappresentanze sindacali per l’11ª Giornata Nazionale RSU e Delegati, con due appuntamenti dedicati alla partecipazione, alla contrattazione e alle principali novità che interessano il mondo della scuola. Gli incontri, in programma il 5 ottobre a Brindisi e il 6 ottobre a Taranto, saranno un’occasione di confronto e approfondimento per le RSU, i terminali associativi (TAS) e gli iscritti delegati attivi delle due province.

Al centro delle due giornate ci saranno il rafforzamento delle reti territoriali e della rappresentanza sindacale nei singoli istituti scolastici, insieme all’analisi delle più recenti innovazioni normative. Tra i temi di discussione anche il Decreto-Legge 30 settembre 2026, n. 170, relativo alle misure urgenti per l’avvio dell’anno scolastico, il PNRR e l’integrazione, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Spazio inoltre alle questioni legate al welfare, con un focus sulla polizza sanitaria e sulla previdenza complementare, e alla contrattazione a livello di istituzione scolastica, con l’obiettivo di orientare l’azione sindacale verso le esigenze del personale docente e ATA. La giornata sarà anche un momento per valorizzare il lavoro delle RSU e dei delegati che quotidianamente operano nelle scuole, rappresentando i colleghi e contribuendo alla tutela dei loro diritti.

“La partecipazione si costruisce insieme, partendo dall’ascolto e dalla presenza costante nei luoghi di lavoro”, sottolineano gli esponenti della CISL Scuola Taranto Brindisi. “In prima persona, al plurale: il nostro impegno vive attraverso la contrattazione integrativa d’istituto e relazioni sindacali trasparenti, capaci di tutelare il personale e migliorare la qualità del lavoro scolastico”.

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 5 ottobre 2026, alle ore 9, a Brindisi, nella sala “Landella” della sede CISL di via Togliatti 78. L’incontro è rivolto alle RSU, ai terminali associativi (TAS) e agli iscritti delegati attivi della provincia di Brindisi. La seconda giornata si terrà martedì 6 ottobre 2026, alle ore 9, a Taranto, presso l’Auditorium della Scuola di Alta Formazione SafesPro, in via Anfiteatro 5. Anche in questo caso l’appuntamento è rivolto alle RSU, ai TAS e agli iscritti delegati attivi della provincia di Taranto.

Due giornate, dunque, per mettere al centro il ruolo della rappresentanza sindacale nella scuola, rafforzare il confronto nei luoghi di lavoro e condividere strumenti e priorità per l’attività sindacale nei territori di Taranto e Brindisi.