Dl ex Ilva: 8 sub-emendamenti per il fondo di bonifica

Presentate proposte di modifica all’emendamento che prevede 80 milioni per bonificare le aree del siderurgico

Sono 8 i sub-emendamenti presentati in commissione Industria del Senato all’emendamento del relatore, Salvo Pogliese (FdI) al Dl ex Ilva che prevede un fondo ad hoc di 80 milioni nel 2027 per interventi di ripristino e di bonifica ambientale da realizzarsi a cura dell’amministrazione straordinaria di Ilva su aree di proprietà di quest’ultima ricomprese nel Sin di Taranto e diverse da quelle occupate dal gestore ovvero oggetto di trasferimento a terzi. Le proposte di modifica sono state presentate da senatori di opposizione.

La Commissione è convocata questa mattina alle 9,30 per la votazione delle proposte.

(Sole 24 Ore)