Ex Ilva, approvato emendamento per le bonifiche dalla Commissione Industria

La Commissione Industria del Senato ha approvato questa mattina l’emendamento al decreto sulla continuità produttiva e occupazionale dell’ex Ilva. È di 80 milioni per il 2027 la dotazione del fondo istituito al Ministero delle Imprese e del Made In Italy per gli interventi di ripristino e di bonifica ambientale. La prossima settimana toccherà all’aula confermare il provvedimento.

Il sottosegretario al Mimit, Fausta Bergamotto, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha spiegato che le risorse del fondo sono solo per il 2027 poichè il 2025 e il 2026 sono coperti dalle risorse di patrimonio (ex Riva, ndr) destinato, che dovrebbero bastare a garantire la continuità produttiva del siderurgico fino al primo quadrimestre. “Ma orientativamente – aggiunte Bergamotto – sappiamo già come fare per coprire tutto il 2026”.