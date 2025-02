Ex Ilva, Baku Steel in pole per la vendita. C’è anche Arvedi per la fase due

Potrebbe essere lanciato un contest per selezionare i player locali che hanno formalizzato già le proposte per acquisire i singoli asset, come Marcegaglia, o che potrebbero farlo a gara conclusa

Mancano pochi giorni al termine della presentazioni delle proposte riviste dai possibili acquirenti degli stabilimenti dell’ex Ilva. Secondo quanto riportato dal Sole24Ore sarebbe la Baku Steel la favorita per la cessione degli impianti, che avrebbe superato Jindal con un offerta migliorabile ancora fino a venerdì. Gli indiani potrebbero essere comunque coinvolti nella reindustrializzazione. È ancora in corsa anche il fondo di investimento americano Bedrock Industries.

In questa prima fase, l’assenza di offerenti italiani non escluderebbe un coinvolgimento futuro. Potrebbe essere lanciato un contest per selezionare i player locali che hanno formalizzato già le proposte per acquisire i singoli asset, come Marcegaglia, o che potrebbero farlo a gara conclusa. Tra questi torna il nome dell’azienda di Cremona Arvedi.

Sui dazi imposti dal presidente americano Donald Trump, il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, ha affermato, al Sole24Ore, che dal 2018 al oggi l’export italiano di acciaio in Usa ha subito un drastico calo. “Le aziende italiane esportano negli Usa prevalentemente acciai speciali, prodotti di alto valore il cui prezzo consente comunque di superare la soglia imposta dai dazi.”