Ex Ilva, Bombardieri: “Chiuderà con la firma di Urso”

“A noi sembra è che l’Ilva stia chiudendo e questo ha una firma ben precisa, che è quella del ministro Urso”. Lo ha detto a Bari il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, a margine del consiglio della Uil Puglia.

A proposito della proposta del neo governatore Pugliese, Antonio Decaro, di decarbonizzare il siderurgico a spese dello Stato per poi cedere le quote, Bombardieri ha risposto che “consiglierei prima di studiare i dossier a tutti, decarbonizzare significa che avremo duemila lavoratori fra quattro anni. Abbiamo un altro problema, che è quello di salvaguardare l’occupazione e di tutelare il territorio”. (Ansa)