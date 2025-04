Ex Ilva, caos Cigs alle Officine: “Gestione poco trasparente e arbitraria”

La Fiom Cgil denuncia criticità nella gestione della cassa integrazione e chiede un confronto urgente sulla programmazione delle manutenzioni e sul piano di ripartenza dello stabilimento

La gestione della cassa integrazione nell’area Officine dell’ex Ilva di Taranto finisce sotto accusa. Il coordinatore di fabbrica Rsu Fiom Cgil, insieme alle rappresentanze sindacali unitarie, ha inviato una lettera ai vertici di Acciaierie d’Italia denunciando gravi irregolarità nella gestione della Cigs.

Secondo il sindacato, la Direzione dell’area Officine sta gestendo la cassa integrazione in modo poco trasparente e arbitrario, senza considerare le necessità di manutenzione ordinaria e gli interventi previsti dal piano di ripartenza. La rimodulazione della Cigs viene decisa unilateralmente, creando disparità tra i reparti: mentre in alcuni viene ridotto il personale in cassa integrazione, altri vedono aumentare i giorni di stop forzato, con conseguente rinvio delle attività programmate.

La situazione è aggravata dal muro di silenzio dell’azienda che, nonostante le ripetute richieste, rifiuta il confronto con le Rsu sugli assetti di marcia e sull’avanzamento del piano di ripartenza. “L’accordo sulla Cigs prevede un monitoraggio che non può limitarsi a una semplice comunicazione di numeri”, sottolineano i rappresentanti Fiom, che chiedono un incontro urgente per discutere della programmazione delle attività manutentive, delle questioni di sicurezza e del piano gestionale della cassa integrazione.