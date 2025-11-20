Ex Ilva, dal Governo in arrivo il decreto anti-cigs

Il provvedimento punta a garantire nuove risorse ad Acciaierie d’Italia, destinate in particolare a finanziare percorsi di formazione e riqualificazione del personale, alternativa indicata dal Governo all’estensione della cassa integrazione

È atteso per oggi, giovedì 20 novembre, il Consiglio dei ministri chiamato a varare un decreto ad hoc sull’ex Ilva. Il provvedimento punta a garantire nuove risorse ad Acciaierie d’Italia, destinate in particolare a finanziare percorsi di formazione e riqualificazione del personale, alternativa indicata dal Governo all’estensione della cassa integrazione.

Le proteste dei sindacati, scesi in piazza a Taranto e a Novi Ligure, non hanno rallentato l’azione dell’Esecutivo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i commissari straordinari dell’azienda intendono congelare l’aumento della Cigs, che avrebbe coinvolto altre 1.550 unità.