lunedì 13 Ottobre 25
CP

Ex Ilva, D’Alò (Fim Cisl): “Ok intervento pubblico, ma no ad assistenzialismo”

Economia

Articoli Correlati

Leonardo e il settore militare: spaccatura nel sindacato

CP -
Divergenze tra Fiom, Fim e Uilm sul futuro dello stabilimento Leonardo di Grottaglie Una crescente tensione attraversa le organizzazioni sindacali metalmeccaniche nell’ambito dello stabilimento Leonardo...
Read more

Ex Ilva, Urso: “Nessun spezzatino, ma puntiamo a un progetto unitario”

CP -
“É falso che stiamo lavorando a una bad company e a una good company. Non esiste una scissione fra parti buone e cattive dell'ex...
Read more

Voli diretti Bari-New York? “Si tratta di un’ottima notizia”

Vincenzo Carriero -
Per il numero uno di Confapi Puglia, Carlo Martino, "I territori, le loro economie, risentono positivamente di una mobilità moderna ed inclusiva" “Il collegamento aereo...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand