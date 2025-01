Ex Ilva, il Governo vara decreto sul riesame Aia per gli impianti strategici

Il decreto-legge modifica la disciplina e la procedura per l’aggiornamento dei criteri metodologici relativi al rilascio del Rapporto di valutazione del danno sanitario (Vds)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico.

In considerazione dell’esigenza di inserire, nel procedimento di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) degli stabilimenti ex Ilva, la valutazione dei profili di rischio sanitario, il decreto-legge modifica la disciplina e la procedura per l’aggiornamento dei criteri metodologici relativi al rilascio del Rapporto di valutazione del danno sanitario (Vds), stabilendo, in particolare, che tale rapporto debba fornire elementi di valutazione di carattere sanitario rilevanti anche ai fini del riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia); modifica la procedura di riesame dell’Aia per gli impianti di interesse strategico nazionale, prevedendo che il gestore (oltre a fornire tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni dell’Aia, ivi compresi i risultati del controllo delle emissioni, anche associati alle migliori tecniche applicabili) debba fornire anche il rapporto di valutazione del danno sanitario (Vds) relativo allo scenario emissivo connesso all’assetto impiantistico e produttivo oggetto dell’istanza di riesame.

Stabilisce inoltre che, nelle more dell’aggiornamento dei criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di Vds, i gestori degli stabilimenti strategici predispongano lo studio di valutazione di impatto sanitario (Vis) e disciplina la procedura per la predisposizione della VIS nell’ambito della procedura di riesame dell’Aia, e introduce una disciplina transitoria relativa ai procedimenti di riesame dell’Aia per gli impianti strategici. (Adnkronos)