Ex Ilva: il gruppo Flacks punta a chiudere a marzo. Entro il 12 la presentazione della documentazione

Ai commissari un piano industriale revisionato e prove di disponibilità di fondi
Flacks Group sta completando la documentazione relativa all’acquisizione (dell’ex Ilva) che prevede di presentare ai Commissari entro e non oltre il 12 marzo”. Lo rende noto all’ANSA.
Questa “includerà un piano industriale revisionato, prove della regolare situazione dell’entità acquirente, una lettera di impegno di capitale e di altri elementi che dimostrano la disponibilità di asset significativi. Flacks Group sta inoltre discutendo con dei partners industriali di primaria importanza”. “Qualora la documentazione venga ritenuta accettabile, il gruppo prevede di firmare un accordo di acquisizione vincolante entro la fine di marzo”. (Ansa)