Ex Ilva, Jindal rilancia la sua offerta: 4 miliardi per gli impianti

Ancora incerto il futuro degli stabilimenti dell’ex Ilva di Taranto. Al vaglio dei commissari straordinari e del Ministero, ci sono le offerte della Baku Steel e di Jindal Steel che, secondo quanto riportato da Il Giornale, avrebbe aumentato la propria a 4 miliardi tra offerta e investimenti.

Gli azeri restano la società che al momento ha presentato la migliore proposta per gli impianti e il magazzino (circa 1,1 miliardi) e per l’approvvigionamento di gas a prezzi moderati. L’aggiudicazione tarda ad arrivare poiché, come scritto nel bando di vendita, fino all’ultimo un soggetto può inviare la propria offerta. Inoltre, si continua a discutere di una possibile partecipazione statale nella nuova società attraverso Invitalia.