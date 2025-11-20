Ex Ilva, ok del Governo al decreto per la continuità produttiva: fondi disponibili fino al 2026

Acciaierie d’Italia potrà usare 108 milioni residui del finanziamento ponte
Via libera del Consiglio dei ministri al decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare la prosecuzione delle attività produttive degli stabilimenti ex Ilva, tutelare i lavoratori e riconoscere indennizzi al territorio. Lo fa sapere il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Tra le novità – spiega la nota -, il decreto autorizza Acciaierie d’Italia spa in amministrazione straordinaria a utilizzare i 108 milioni residui del finanziamento per il ponte – risorse indispensabili per garantire la continuità degli impianti – fino a febbraio 2026, data in cui è attesa la conclusione della procedura di gara per l’individuazione dell’aggiudicatario. (Ansa)