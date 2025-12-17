mercoledì 17 Dicembre 25
CP

Ex Ilva, Palombella (Uilm): “Presenza dello Stato fondamentale per la decarbonizzazione”

Economia

Articoli Correlati

Il Sud vuoto

Vincenzo Carriero -
I dati dell'Istat sul Mezzogiorno. La perdita di 3,5 milioni di residenti nei prossimi 25 anni. I casi estremi di Taranto e Catania. L'esempio...
Read more

Camisa presidente nazionale di Confapi? Un’ottima scelta

Vincenzo Carriero -
Martino (Confapi Puglia): "L'individuazione di una delega per il Mezzogiorno scelta stategica per raccogliere le sfide del futuro" “Bene la scelta di Cristian Camisa alla...
Read more

Urso: “Lo Stato in Ilva solo se lo chiedono i privati per rafforzare gli investimenti”

CP -
“Questa è un’ipotesi piuttosto realistica” “Se il gruppo privato che intende acquisire il gruppo Ilva richiede la presenza dello Stato nel capitale della newco per...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand