Ex Ilva: Renexia offre 5 miliardi per servizi ancillari

La società ha presentato una manifestazione di interesse

Renexia, subholding del gruppo Toto, ha presentato una manifestazione di interesse per i servizi ancillari dell’ex Ilva che prevede un investimento complessivo di circa 5 miliardi di euro. Lo rende noto il Gruppo che si candida a progettare, realizzare e gestire i seguenti impianti ancillari al Complesso ex Ilva: il rigassificatore, con un “investimento complessivo di un miliardo di euro e con una ricaduta sull’occupazione di 100 unità”; l’impianto di produzione Dri, con un “investimento stimato pari a 3,2 miliardi di euro, con livelli occupazionali a regime pari a 600-700 unità”; la centrale termoelettrica, con un “investimento stimato pari a 550 milioni di euro con livelli occupazionali a 50-100 unità”; la carpenteria con un “investimento previsto di 150 milioni di euro con livelli occupazionali attesi pari a 500-600 unità a regime”.

(Ansa)